Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişme! Kimse bunu beklemiyordu, imza atacakken teklif değişti

Fenerbahçe, uzun bir süredir uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu bombasını patlamak üzereydi. Fenerbahçelilerin heyecan ve merakla beklediği transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında Benfica ile karşılaşmasının kesinleşmesinin ardından Aktürkoğlu için teklifini değiştirdi.

FENERBAHÇE KEREM İÇİN TEKLİFİNİ DÜŞÜRDÜ

Diario de Transferencias'ın haberine göre daha önce Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonuslarda anlaşan Fenerbahçe, teklifini geri çekerek 17.5 milyon euroya düşürdü.

Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon euro seviyesinin altına inmeyi düşünmeyen Benfica ise teklifi değerlendirmeye dahi almadı.

BENFİCA TEKLİFİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre ilk teklifini Kerem Aktürkoğlu'nu 'Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynatabilme' koşuluyla yapan Fenerbahçe şartların değişmesi üzerine teklifini değiştirdi. Benfica da yapılan yeni resmi teklifi reddetti.

Benfica, şimdi Fenerbahçe'nin bir sonraki adımını bekliyor.

İMZAYA GELECEKTİ UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'nin teklifini geri çekmesi nedeniyle, İstanbul'a gelmeyi planlayan Kerem'in uçuşu iptal edildi.