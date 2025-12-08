Gözler 12 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmişken, uzman isimden 2026'da asgari ücret ne kadar olacak sorusuna ilişkin çarpıcı açıklama geldi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun "Üzeri sürpriz olur" diyerek asgari ücret için dikkat çeken tahminde bulundu.

Yeni yıla günler kala Türkiye'de milyonların gözü 2026 yılı asgari ücret zammına çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Mynet'e 2026 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, dikkat çeken bir tahminde bulundu.

İşçi temsilcilerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olmak istemediklerini vurgulayan Erdursun "Asgari ücretin belirlenmesinde işçi, işveren ve hükümet yetkilileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararını veriyordu. İşçi sendikaları şu anda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olup olmama konusu şu anda en çok değerlendirilen konulardan bir tanesi. İşçi temsilcileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olmak istemiyorlar. Bu yıl ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıldı. Ve bu durumda da kararı hükümet yetkilileri ve de işveren sendikası vermiş olacak. Ama Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne şekilde toplanacağı net belli olduktan sonra, işçi heyeti de katılırsa şayet yine geçmişte olduğu gibi karar verilir. Ama böyle bir durum olmazsa sadece işverenlerle hükümet yetkilileri karar vermiş olurlar" dedi.

TAHMİNİ AÇIKLADI: ÜZERİ SÜRPRİZ OLUR "Asgari ücret şu anda 1 Ocak 2025 tarihinde yüzde 30 oranında artırılarak 22 bin 104 TL oldu" hatırlatmasında bulunan Özgür Erdursun, "Asgari ücrete bir ara zam yapılmadı. 2026 yılında asgari ücrete bizim tahminimiz maksimum yüzde 25 üzerinde bir artış bizim için de sürpriz olur. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek, sürekli ekonomide sıkılaştırıcı para politikalarına devam ettireceklerini iddia ediyorlar. Bu doğrultuda da yüzde 25 maksimum bir artış olur gibi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açlık sınırına dikkat çeken Erdursun "Açlık sınırı 30 bin lira, büyük ihtimalle açlık sınırı 2026’nın ortalarında 33 bin liralara ve 2026’nın sonunda 35-40 bin lira bandına çıkacak. Bu durumda da asgari ücrete yüzde 25 oranında artış yaparlarsa asgari ücret 27 bin 630 TL olur. Ve 2026’nın sonuna kadar açlık sınırının çok altında bir asgari ücret olur. Bu durumda da alım gücü değeri asgari ücretliler ve diğer çalışanlar açısından bir hayli fazla olur" ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası