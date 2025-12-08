Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği 30 kilonun sırrını sosyal medyada paylaştığı esprili bir videoyla açıkladı. “İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin” diyerek doğal beslenmenin önemine dikkat çekti.

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde hem projeleri hem de dikkat çeken fiziksel değişimiyle gündemde. Verdiği 30 kilonun sırrı ise sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli bir videoyla ortaya çıktı.

“Nasıl zayıflayacağız?” başlıklı videosunda kilo verme sürecini her zamanki esprili üslubuyla anlatan Demirer, zayıflamanın temel kuralını şu sözlerle açıkladı:

“Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor.”

Doğal beslenmenin altını çizen ünlü komedyen, videonun devamında şunları söyledi:

“Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin.”

