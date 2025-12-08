Son 7 karşılaşmasında 3 beraberlik, ikişer galibiyet ve mağlubiyet alarak kötü bir performans sergileyen Real Madrid'de Teknik Direktör Xabi Alonso, eleştiri yağmuruna tutulurken gidişata göre yolların ayrılabileceği ileri sürüldü.

Bayer Leverkusen'deki performansın ardından Real Madrid'in başına geçen Xabi Alonso, son haftalarda zorlu günlerden geçiyor.

ZİRVENİN 4 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Eflatun beyazlılar, LaLiga'da konuk ettiği Celta'ya 2 golle kaybederken lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşerek büyük hayal kırıklığına neden oldu.

KOLTUĞU SALLANTIDA İDDİASI

Son haftalarda art arda kötü sonuçlar alan Real Madrid, son 7 maçta 2 galibiyette kalırken İspanyol çalıştırıcının geleceği bir kez tartışma konusu oldu.

İspanyol basını, Xabi Alonso'nun koltuğunun sallantıda olduğunu ve alınacak sonuçlara göre Los Blancos'ta ayrılık yaşanabileceğini ileri sürdü.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK

Celta Vigo yenilgisinin ardından soyunma odasında seslerin yükseldiği ve şişelerin havada uçuştuğu iddia edilirken Başkan Florentino Perez'in Alonso'nun yerini alabilecek bir isim için arayışa geçtiği belirtildi.

"ZİDANE'I İSTİYORUZ"

El Mundo'nun haberine göre; Devler Ligi'nde Manchester City maçını kazanamazsa Xabi Alonso'nun görevine son vermeyi düşünen eflatun beyazlılar, teknik direktör pazarını yoklamaya başladı. Adaylardan ikisi ise Liverpool'un ardından hocalığı bırakan Jürgen Klopp ve Real'de kupalara ambargo koyan Zinedine Zidane...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Olympiakos galibiyetinin ardından Real Madridli futbolcuların bir araya geldiği ve "Zidane'ı istiyoruz" dedikleri ileri sürülmüştü.

REAL LİSTE HAZIRLADI

The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, Xabi Alonso ile yolların ayrılması durumunda yerine gelebilecek isimlerden oluşan bir kısa liste hazırladı. Bu listede en başta gelen hocaysa Real Madrid Castilla'nın Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa.

REAL SON 7 MAÇTA 2 GALİBİYET ALABİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool yenilgisinin ardından büyük bir performans düşüklüğü yaşayan eflatun beyazlılar, son 7 maçında 2 galibiyet elde edebildi.

Real Madrid 0-1 Liverpool

Real Madrid 0-0 Vallecano

Real Madrid 2-2 Elche

Real Madrid 4-3 Olympiakos

Real Madrid 1-1 Girona

Real Madrid 3-0 Ath. Bilbao

Real Madrid 0-2 Celta Vigo

