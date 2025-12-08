İhlas Haber Ajansı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! KEGM devrede
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı konteyner gemisi 'Orita' arıza yaptı. Gemi, Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.
Aliağa'dan İzmit'e yola çıkan Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki ‘Orita’ isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerken saat 18.30 sıralarında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-18’ ve ‘Kurtarma-20’ römorkörleri sevk edildi.
GEMİLER BİLGİLENDİRİLDİ
Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.
