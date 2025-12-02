Bakanlıktan açıklama geldi, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kararın sebebi ise kısıtlı görüş mesafesi oldu. Boğaz sabah saatlerinde sis ile kaplandı...

İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verdi.

Editör:SEVDA KILIÇ

