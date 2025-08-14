Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CANLI | Beşiktaş - St Patrick's canlı anlatım
CANLI ANLATIM

CANLI | Beşiktaş - St Patrick's canlı anlatım

- Güncelleme:
CANLI | Beşiktaş - St Patrick&#039;s canlı anlatım
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Kartal, deplasmanda aldığı 4-1'lik skorun avantajıyla taraftarının önüne çıktı. Dolmabahçe'de gol erken geldi. 3'üncü dakikada hakem VAR sonucu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı sonucu konuk ekip öne geçti. Beşiktaş - St Patricks karşılaşmasında atılan goller, kritik ataklar ve önemli anları içeren canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • 12' BEŞİKTAŞ ABRAHAM İLE KALEYİ YOKLADI
  • 3' KONUK EKİP PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ
  • VAR UYARISI
  • HAKEM İLK DÜDÜĞÜ ÇALDI
  • TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK
  • SOLSKJAER: BUGÜN KAZANMAK İSTİYORUZ
  • NDİDİ YEDEK KULÜBESİNDE
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

14.08.2025 21:12

12' BEŞİKTAŞ ABRAHAM İLE KALEYİ YOKLADI

Beşiktaş, bu dakikalarda St. Patricks kalesini Abraham ile yokladı. Abraham'ın kafa vuruşu kaleci Anang'da kaldı.

14.08.2025 21:02

3' KONUK EKİP PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ

Conor Carty (St. Patricks) başarılı bir şekilde kullandığı penaltıyla kaleci Mert Günok'a şans tanımadı. Skor şimdi: 0-1

14.08.2025 21:00

VAR UYARISI

VAR hakeminden Gabriel Paulista'nın elle oynama uyarısı sonrası Hakem Nobre VAR'a gitti. VAR sonucu hakem penaltı kararı verdi.

14.08.2025 20:59

HAKEM İLK DÜDÜĞÜ ÇALDI

Dolmabahçe'de Beşiktaş ve St Patrick's oyuncuları sahaya çıktı. Hakem Antonio Nobre karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı.

14.08.2025 20:58

TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Beşiktaş-St. Patrick's maçı öncesinde doğu tribüne Filistin'e destek pankartı asıldı.

Doğu tribüne asılan pankartta, "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadeleri yer aldı.

14.08.2025 20:56

SOLSKJAER: BUGÜN KAZANMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Solskjaer, 'Bugün kazanmak istiyoruz. Geçen haftaya göre kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ritim kazanmak istiyoruz. Sezon başlarken özgüven, ritim, kaliteyi kazandırmak istiyoruz takıma. Rashica geçen hafta hastaydı, şimdi süre alması gerekiyor. Keny'nin süre alması gerekiyor, çok umudumuz var. İkisinin de çok iyi oynamalarını bekliyorum. Rafa ve Tammy'e fırsat oluşturmalarını bekliyoruz.' dedi. 

CANLI | Beşiktaş - St Patrick's canlı anlatım - 1. Resim

14.08.2025 20:54

NDİDİ YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, karşılaşma öncesi yedek kulübesinde yer aldı.

CANLI | Beşiktaş - St Patrick's canlı anlatım - 1. Resim

14.08.2025 20:03

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Arroyo, Abraham.

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Mclaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney, Carty.

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz)

14.08.2025 20:03

RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak. 

Yer: İstanbul

