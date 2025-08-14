Taylan Bulut kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transferi gündemde!

Beşiktaş'ın radarına girdiği öğrenilen Taylan Bulut'un futbol kariyeri, yaşı ve aslen nereli olduğu futbolseverlerin gündeminde.

TAYLAN BULUT KİMDİR?

Taylan Bulut, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen 19 yaşındaki Türk asıllı sağ bek oyuncusudur.

2006 yılında doğan genç futbolcu, futbol kariyerine 2013 yılında Almanya’da G. Dürwiss altyapısında başladı. Ardından Bayer Leverkusen altyapısına transfer oldu ve 2020 yılında Schalke 04 altyapısına geçti.

Schalke’nin A takımına yükselen genç oyuncu, hem sağ bek hem de gerektiğinde stoper ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü bir profil sergiliyor.

Almanya alt yaş milli takımlarında düzenli forma giyen Bulut, U16’dan U19’a kadar toplam 33 kez milli formayı terletti.

TAYLAN BULUT ASLEN NERELİ?

Taylan Bulut, Almanya doğumlu olup Türkiye ve Karadağ kökenlidir.

TAYLAN BULUT İSTATİSTİKLERİ

Toplam 98 resmi maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Schalke 04 A Takımı’nda 29 maçta 1 gol ve 4 asist yapan Bulut, Schalke II'de ise 4 maçta görev aldı.

Almanya alt yaş milli takımlarında da düzenli forma giyen Bulut, U16’da 5, U17’de 15, U18’de 4 ve U19’da 9 kez milli formayı giydi.