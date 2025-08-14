Konyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte nedeni!

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 3. hafta müsabakaları, Avrupa kupalarındaki yoğun takvim nedeniyle sekteye uğradı. Beşiktaş’ın da aralarında bulunduğu bazı takımların maçları, ileri bir tarihe alındı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

TFF’nin 14 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre bu maçın yanı sıra Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmaları da ileri bir tarihe alındı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Konyaspor-Beşiktaş maçı Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off mücadeleleri nedeniyle ertelendi. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelesi ülke puanı açısından kritik önem taşıyor.

ERTELENEN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF, ertelenen maçın yeni tarihini henüz açıklamadı. Konyaspor-Beşiktaş maçı dışında, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa maçları da ileri bir tarihe ertelendi.