Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Konyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte nedeni!

Konyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte nedeni!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte nedeni!
Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, Maç Erteleme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında heyecanla beklenen maçlardan bazıları için sürpriz bir karar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların talepleri doğrultusunda maç programında değişikliğe gitti. Konyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi, neden ertelendi araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 3. hafta müsabakaları, Avrupa kupalarındaki yoğun takvim nedeniyle sekteye uğradı. Beşiktaş’ın da aralarında bulunduğu bazı takımların maçları, ileri bir tarihe alındı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

TFF’nin 14 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre bu maçın yanı sıra Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmaları da ileri bir tarihe alındı.

Konyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte nedeni! - 1. Resim

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Konyaspor-Beşiktaş maçı Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off mücadeleleri nedeniyle ertelendi. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelesi ülke puanı açısından kritik önem taşıyor. 

Konyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte nedeni! - 2. Resim

ERTELENEN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF, ertelenen maçın yeni tarihini henüz açıklamadı. Konyaspor-Beşiktaş maçı dışında, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa maçları da ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş - St Patricks maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Tammy Abraham'ın sahada olması bekleniyor! - HaberlerBeşiktaş - St Patricks maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Tammy Abraham'ın sahada olması bekleniyor!Çift Kişilik Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerÇift Kişilik Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Lausanne-Sport nerenin, hangi ülkenin takımı? Kadro değeri araştırılıyor - HaberlerLausanne-Sport nerenin, hangi ülkenin takımı? Kadro değeri araştırılıyorGalatasaray'ın maçı ne zaman? Fatih Karagümrük ile karşılaşacak - HaberlerGalatasaray'ın maçı ne zaman? Fatih Karagümrük ile karşılaşacakX (Twitter) çöktü mü? Kesintiler bir anda zirve yaptı - HaberlerX çöktü mü? Kullanıcılar bir anda neye uğradığını şaşırdı!Ural Kaspar kimdir, kaç yaşında? - HaberlerUral Kaspar kimdir, kaç yaşında?
Sonraki Haber Yükleniyor...