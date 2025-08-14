Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lausanne-Sport nerenin, hangi ülkenin takımı? Kadro değeri araştırılıyor
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Lausanne-Sport, futbolseverler tarafından merak ediliyor. İsviçre temsilcisi, Kazakistan ekibi Astana’yı eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Lausanne-Sport nerenin, hangi ülkenin takımı ve kadro değeri merak edildi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s Athletic’i geçmesi halinde play-off turunda Lausanne-Sport ile karşılaşacak. Peki, Lausanne-Sport nerenin, hangi ülkenin takımı? 

LAUSANNE-SPORT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Lausanne-Sport, İsviçre’nin köklü kulüplerinden biri olup İsviçre Süper Ligi’nde mücadele etmektedir.

Lozan şehrinde 1896 yılında kurulan kulüp, tarihi boyunca 7 kez İsviçre şampiyonluğu kazandı ve Avrupa kupalarında sıkça yer aldı.

Şu anda ligde 8. sırada yer alan Lausanne-Sport, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Kazakistan temsilcisi Astana’yı toplamda 5-1’lik skorla eleyerek Beşiktaş’ın muhtemel rakibi oldu.

Lausanne-Sport nerenin, hangi ülkenin takımı? Kadro değeri araştırılıyor - 1. Resim

LAUSANNE-SPORT’UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Lausanne-Sport’un mevcut kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre 37.40 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

Kadroda Alvyn Sanches’in yanı sıra forvet Kaly Sene ve defans oyuncusu Noë Dussenne gibi isimler de dikkat çekiyor. Lausanne-Sport, düşük bütçeli ancak etkili bir kadroyla Avrupa sahnesinde mücadele ediyor.

Lausanne-Sport nerenin, hangi ülkenin takımı? Kadro değeri araştırılıyor - 2. Resim

BEŞİKTAŞ İLE LAUSANNE-SPORT MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş, St. Patrick’s Athletic’i elemesi halinde Lausanne-Sport ile play-off turunda karşılaşacak. İlk maç 21 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş ise 28 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak

 

