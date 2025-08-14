Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem hayatını kaybetti

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem hayatını kaybetti
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Güreş Federasyonu, Dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem'in vefat ettiğini duyurdu.

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem'in babası Hüseyin İldem vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Müsilaj denetiminde rekor ceza! 55 tesis kapatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu - SporA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli olduKerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişme! Kimse bunu beklemiyordu, imza atacakken teklif değişti - Sporİmza atacakken teklif değiştiCANLI | Beşiktaş - St Patrick's canlı anlatım - SporBeşiktaş Dolmabahçe'de sonradan açıldıBerke Özer'in yeni adresi belli oldu: Transfer resmen açıklandı - SporBerke Özer'in yeni adresi belli oldu: Transfer resmen açıklandıSüper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un maçları ertelendi - SporTFF'den 3 maç için erteleme kararı!Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu - SporBeşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...