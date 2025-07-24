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Amerikan güreşi efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Amerikan güreşi efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amerikan güreşi efsanesi ve Hollywood oyuncusu Hulk Hogan 71 yaşında, hayatını kaybetti. Hogan'ın eşi daha önce yaptığı açıklamada Hogan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve geçirdiği ameliyat sonrası kalbinin güçlü olduğunu ifade etmişti.

Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan olarak bilinen Terry Gene Bollea, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. ABD basınında yer alan haberlerde, sağlık görevlilerin sabah saatlerinde gelen çağrı üzerine Hogan'ın evine gittiği ve Hogan'ın sedyeyle ambulansa taşıdığı ifade edildi.

Amerikan güreşi efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti - 1. Resim

'KOMADA' İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Hogan'ın eşi Sky Hogan, birkaç hafta önce Hogan'ın komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve geçirdiği ameliyatlardan sonra kalbinin "güçlü" olduğunu ifade etmişti.

ABD merkezli profesyonel güreş ve eğlence şirketi World Wrestling Entertainment (WWE), WWE Onur Listesi üyesi Hulk Hogan'ın vefatının üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Popüler kültürün en tanınmış figürlerinden biri olan Hogan, WWE'nin 1980'lerde küresel tanınırlık kazanmasına yardımcı oldu. WWE, Hogan'ın ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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