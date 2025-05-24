Victor Osimhen, Suudi Arabistan kulüplerine yüksekten uçtu: 45 milyon isterim!

Nijeryalı yıldız için Juventus’tan sonra iki güçlü rakip daha çıktı. Al Hilal’den sonra Neom da Osimhen’e talip oldu. Golcü futbolcu iki kulübe de dudak uçuklatacak istekte bulundu.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray’da kalıp kalmayacağı merak edilen Victor Osimhen için Juventus’tan sonra ciddi iki rakip daha çıktı. Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı başarması hâlinde Victor Osimhen için 85 milyon avroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Juventus’tan sonra Suudi kulüpleri de presi arttırdı.

Ocak ayında da Osimhen’i kadrosuna katmak isteyen Al Hilal’den sonra Neom Kulübü de Nijeryalı santrafor için kesenin ağzını açtı. Ocak ayında Suudi kulüplerinin 30 milyon avroluk tekliflerini geri çeviren Victor Osimhen’in cevabı endişe oluşturdu.

KARAR 1 HAZİRAN'DA

Tekliflerini geri çevirdiği Suudi kulüplerinin karşısına bu defa Victor Osimhen’in, yıllık 45 milyon avroluk rakamla çıktığı ifade edildi. Al Hilal ve Neom Kulübü’ne astronomik bir rakam söyleyen Osimhen’in bu talebinin gerçekleşme ihtimali olduğu ve oyuncunun rotasının Güney’e çevrildiği belirtildi.

Napoli’ye 75 milyon avroluk serbest kalma bedeli, Osimhen’e de yıllık 15 milyon avro teklif veren Galatasaray, yıldız golcüsün 1 Haziran’a kadar bekleyecek. Osimhen, gelen teklifleri değerlendirip kesin kararını verecek.

KRAL OSİMHEN

Osimhen, ligde 25 golle gol krallığı listesinde birinci sırada. İkinci sıradaki Başakşehirli Piatek’in 21, üçüncü sıradaki Trabzonsporlu Banza’nın 19 golü bulunuyor. Bu sezon 40 karşılaşmada toplam 36 gol kaydeden Osimhen, Türkiye’de en golcü yabancı konumunda.

OSİMHEN GİDERSE ALTERNATİFİ HAZIR

Bu sezona damga vuran Victor Osimhen’i ikna etmeye çalışan Galatasaray alternatif planlarını da oluşturmaya başladı. Göztepe’nin devre arasında bonservisini 2,5 milyon avro ödeyerek aldığı Romulo, Galatasaray’ın yeniden gündemine geldi. İzmir ekibinin 15 milyon avro talep ettiği Romulo için sarı kırmızılıların para artı takas formülünü de devreye sokmayı planladığı belirtildi.