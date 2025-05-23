Galatasaray'da Frankowski ile yollar ayrılıyor! MLS'ten teklif var

Okan Buruk'un gelecek sezon planlarında yer almayan Przemyslaw Frankowski'ye ABD'den sürpriz talip. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncudan minimum zarar hedefliyor.

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması şekillenmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun kalmadığı Przemyslaw Frankowski'yi yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

Sezon başında Fransa'nın Lens takımından zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve artık bonservisi Galatasaray'da olan 30 yaşındaki Polonyalı futbolcuya, MLS ekiplerinden birinin talip olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Frankowski için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Oyuncudan en az zararla çıkmak isteyen Galatasaray, transferin olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta görev alan Frankowski, 1 asist ile takımına katkı sağlayabildi.