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Beşiktaş transferde strateji değiştirdi: Yıldız avı başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş transferde strateji değiştirdi: Yıldız avı başlıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Takımın sezonu dördüncü bitirmesi üzerine taraftarı ve camiayı heyecanlandıracak iki büyük transferin yapılmasına karar verildi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - “Beşiktaş’a ömrümden, zamanımdan, cebimden vermeye devam edeceğim” diyen Başkan Serdal Adalı, transferde plan değiştirdi. Solskjaer’le daha önce varılan ortak karara göre dengeli bir kadro kuracaklarını açıklayan siyah beyazlıların patronu şimdi ise bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Puan sıralamasında sezonun dördüncü tamamlanmasının ardından taraftarı ve camiayı heyecanlandıracak, takımdaki diğer oyuncuları da hırslandıracak transferlere ihtiyaç olduğu konusunda yönetim olarak fikir birliğine varıldı.

Beşiktaş transferde strateji değiştirdi: Yıldız avı başlıyor - 1. Resim

GRAF DEVAM EDECEK

Başkan Adalı bu doğrultuda iki önemli transfer için kurmaylarını görevlendirdi. Yapılacak transferlerin sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ses getirecek türden olacağı öğrenildi. Yine bu transferlerin gerçekleşebilmesi için öncelikle kadroda düşünülmeyen oyuncuların gönderilmesi gerekecek.

Transfer planlamasındaki bu değişiklikler scout şefi Eduard Graf’ı etkilemeyecek. Kartal’ın Avrupa’daki yetenek avcısı olan Graf, yıldız potansiyelli genç oyuncuları siyah beyazlılara kazandırmak için çalışmalarına devam edecek. 

Beşiktaş transferde strateji değiştirdi: Yıldız avı başlıyor - 2. Resim

İMMOBİLE'YE TALİP ÇIKTI!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina, Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Ciro İmmobile’yi transfer etmek için harekete geçti. Yıllık ücreti 6 milyon avro olan ve bir sezon daha sözleşmesi bulunan İmmobile’nin takımdan ayrılması hâlinde siyah beyazlı yönetimin eli oldukça rahatlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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