Beşiktaş, Simon Banza için düğmeye bastı!

Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çeken Simon Banza'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Braga ile pazarlıklara başladı. Siyah-beyazlılar, bonservis yüksek olursa kiralama formülünü devreye sokacak.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, golcü transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Süper Lig'e damga vuran Simon Banza...

Beşiktaş, Banza'nın bonservisini elinde bulunduran Braga ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi. Portekiz temsilcisi, 28 yaşındaki yıldız için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Ancak siyah-beyazlı yönetim yıldız golcünün fiyatının yüksek olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Transferde ısrarcı olan Beşiktaş, bonserviste anlaşma sağlanamaması halinde kiralama seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

Simon Banza, bu sezon Trabzonspor'da 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu santrfor bu müsabakalarda 22 gol ile 7 asist üretti.