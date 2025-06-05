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Beşiktaş, Simon Banza için düğmeye bastı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Simon Banza için düğmeye bastı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çeken Simon Banza'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Braga ile pazarlıklara başladı. Siyah-beyazlılar, bonservis yüksek olursa kiralama formülünü devreye sokacak.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, golcü transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Süper Lig'e damga vuran Simon Banza...

Beşiktaş, Simon Banza için düğmeye bastı! - 1. Resim

Beşiktaş, Banza'nın bonservisini elinde bulunduran Braga ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi. Portekiz temsilcisi, 28 yaşındaki yıldız için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Ancak siyah-beyazlı yönetim yıldız golcünün fiyatının yüksek olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Transferde ısrarcı olan Beşiktaş, bonserviste anlaşma sağlanamaması halinde kiralama seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

Beşiktaş, Simon Banza için düğmeye bastı! - 2. Resim

Simon Banza, bu sezon Trabzonspor'da 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu santrfor bu müsabakalarda 22 gol ile 7 asist üretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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