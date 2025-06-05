Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gelecek için müjdeyi verdi! "Kurtuluş Dikilitaş!"

Siyah beyazlı kulübün gayrimenkullerini en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten siyah beyazlıların patronu, ‘Dikilitaş Projesi’yle kulübün 150-200 milyon avroluk gelire sahip olacağını açıkladı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında geride kalan sezonu ve kulübün geleceğiyle ilgili projeleri değerlendirdi. Adalı, özellikle 22 Haziran’daki genel kurulda oylanacak Dikilitaş projesine vurgu yaptı ve “Bu proje Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığı açısından tarihi bir fırsattır” dedi.

Adalı, Emlak Konut ile imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde, Dikilitaş’taki 15 dönümlük atıl araziye konut ve ticari alanlar yapılacağını ve bu projeden 150 ila 200 milyon dolar gelir beklediklerini açıkladı.

GÜVENOYU DEĞİL

Projenin borç yükünü azaltacak etkisine de vurgu yapan Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından günlük 125 bin, aylık 4 milyon avro faiz çıkıyor. Bu proje, Bankalar Birliği anlaşmasını tamamen kapatmamıza imkân verecek” ifadelerini kullandı.

Genel kuruldan çıkacak karara saygı duyacağını belirten siyah beyazlıların patronu, “Etki talebini güvenoyu gibi algılamayacağız. Biz bu projeyi yapmak için buradayız. Genel kurul ‘hayır’ derse, saygı duyarız ama bu tarihi fırsat da kaçmış olur. Serdal Adalı bırakır gider düşüncesine kimse kapılmasın” sözlerini kullandı.

TRANSFERLER YOLDA

Özellikle santrfor, sol açık ve defansif orta saha konusunda çok iyi transferler yapacaklarını belirten Adalı, “Yaz kampına yetiştirmeye çalışacağız. Ole Gunnar Solskjaer, ‘oynarsa müşterisi çıkar’ düşüncesiyle Alex Oxlade-Chamberlain’i oynattı. Kartal Kayra Yılmaz dönecek” dedi.