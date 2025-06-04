İlk maça 50 gün! Beşiktaş, son saniyelerde kaçırdığı üçüncülüğün bedelini ağır ödeyecek

Siyah beyazlılar kamp dönemine bir ay içinde başlayacak. İlk maçına da 50 gün sonra çıkacak olan Beşiktaş’ta transferler ve gönderileceklerin telaşı var.

MURAD TAMER - Sezonu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta telaş hâkim.

YÖNETİMİN İŞİ ZOR

UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek için üç eleme turuna çıkacak olan siyah beyazlılar sezonu rakiplerine göre oldukça erken açacak. Ancak bu durum yönetimi bir hayli zorlayacak. Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenman tarihi öne çekilebilir. Avrupa’daki kamp programında bir değişiklik olmayacak. Kamp, 4 Temmuz’da Avusturya’da başlayacak ve 18 Temmuz’da sona erecek. Ümraniye’deki topbaşı ise bir ay içinde gerçekleştirilecek.

11 İSİM GİDECEK

Bu kadar hızlı sezona başlanmasının sebebi, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2. ön eleme turu maçının 24 Temmuz’da oynanacak olması. Yani bugün itibarıyla ilk maça 50 gün var. Bu durum yönetimin transferde de elini çabuk tutması gerektiğini gösteriyor. Sadece transferler değil, gönderilecek oyuncularda da yönetim hızlı aksiyon durumunda kalacak. Solskjaer’in gönderilmesini istediği 11 oyuncu bulunuyor. Bu isimlerle yollar ayrıldıktan sonra transferde gaza basılacak ama bunun için yönetimin önünde çok fazla zaman kalmadı.

BAŞKAN SEZONU DEĞERLENDİRECEK

Serdal Adalı’dan basın toplantısı

∂ Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Adalı’nın bu toplantıda hem sezonu değerlendireceği hem de muhalefetin tepki gösterdiği ve kongreden yetki istenen taşınmazlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

KAÇAN BALIK BÜYÜK

Beşiktaş eğer ligi üçüncü sırada tamamlasaydı 42,6 milyon lira sıralama ödülü alacak, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılım hakkı kazanacak, ilk resmî maçına 21 Ağustos tarihinde çıkacak ve Süper Kupa mücadelesine katılma hakkı elde edecekti. Dördüncülükte kalan siyah beyazlılar 14,3 milyon lira sıralama ödülü ile yetindi. Avrupa’da ilk maç 24 Temmuz’da ve Kartal’ı üç ön eleme bekliyor.