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Beşiktaş'ta Simon Banza sürprizi! İşte Braga'nın istediği bonservis

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta Simon Banza sürprizi! İşte Braga&#039;nın istediği bonservis
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Portekiz basını, Trabzonspor'daki performansıyla adından söz ettiren Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza'nın siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer aldığını iddia etti.

Süper Lig'i 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş hakkında sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulübün, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Simon Banza'ya talip olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Simon Banza sürprizi! Bonservis ortaya çıktı - 1. Resim

BRAGA 15 MİLYON EURO İSTEDİ

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Braga, bonservisini elinde bulundurduğu 28 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro talep etti. Haberde, Beşiktaş'ın söz konusu rakamı ödeme konusunda bir adım atıp atmayacağının bilinmediği aktarıldı.

37 MAÇTA 22 GOL

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Simon Banza, 2024-2025 sezonunda Trabzonspor formasıyla 37 maça çıktı.

Demokratik Kongolu futbolcu, bu karşılaşmalarda 22 gol attı ve takım arkadaşlarına 7 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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