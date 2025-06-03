Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Norveçli teknik adamla hedeflerinden uzaklaştı: Ole de yaranamadı

Beşiktaş, Norveçli teknik adamla hedeflerinden uzaklaştı: Ole de yaranamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Norveçli teknik adamla hedeflerinden uzaklaştı: Ole de yaranamadı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van Bronckhorst’un yerine geldi, Avrupa’dan ve kupadan elendi, üçüncülük şansını tepti, Süper Kupa’ya da katılamayacak. Solskjaer gelecek sezon için hiç de iyi sinyaller vermedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer geldiğinde büyük heyecan yaşanmıştı. Pozitif kişiliği ile Beşiktaş taraftarıyla hemen sıcak ilişki kurmuştu Norveçli.

Beşiktaş, Norveçli teknik adamla hedeflerinden uzaklaştı: Ole de yaranamadı - 1. Resim

Ayrıca Beşiktaş’ın genlerinde hücum futbolunun olduğunu bildiğini ve kendisinin de ofansif futbol oynatacağını söyleyince heyecan daha da artmıştı. Athletic Bilbao karşısında elde edilen 4-1’lik muhteşem galibiyet sayesinde de Beşiktaş’ta bütün kara bulutlar dağılmıştı.

Beşiktaş, Norveçli teknik adamla hedeflerinden uzaklaştı: Ole de yaranamadı - 2. Resim

HIZLI BİR DÜŞÜŞ

Ancak ‘cicim ayları’ çok hızlı geçti ve Solskjaer ile Beşiktaş hedeflerinden birer birer uzaklaşmaya başladı. Önce Avrupa’dan ardından da Türkiye Kupası’ndan elenildi. Siyah beyazlılar dördüncü olursa UEFA Avrupa Ligi’ne katılım için üç eleme oynayacağı ve sezonu bir ay erken açacağı için üçüncülük de büyük önem taşıyordu.

Beşiktaş, Norveçli teknik adamla hedeflerinden uzaklaştı: Ole de yaranamadı - 3. Resim

Bu da olmadı. Dört takımla yapılacak Süper Kupa’ya da katılamayacak olan Beşiktaş sezonu kötü sinyallerle bitirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump'ın "Başkanlık Portresi" değişti! 'Korku filmi' ve 'Boksör' benzetmeleri yapıldıYeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dursun Özbek: "Seneye 26. şampiyonluk geliyor" - SporDursun Özbek'ten dikkat çeken açıklama!Vincenzo Montella ümitli: Hayalimiz Dünya Kupası - SporVincenzo Montella ümitli: Hayalimiz Dünya KupasıGalatasaray'da kaleci operasyonu! Muslera'nın yerine Inaki Pena gündemde - SporGalatasaray, Muslera'nın alternatifini buldu!Osimhen'den Al Hilal iddialarına cevap! Galatasaray paylaşımına dikkat çeken yorum - SporVictor Osimhen'den Al Hilal iddialarına cevap!Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sırada! Galatasaray, 30 milyon euro bekliyor - SporBarış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sırada!Okan Buruk'un listesinde 1 numarada! George Gardi'ye tam yetki verildi - SporOkan Buruk'un listesinde 1 numarada!
Sonraki Haber Yükleniyor...