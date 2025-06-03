Beşiktaş, Norveçli teknik adamla hedeflerinden uzaklaştı: Ole de yaranamadı

Van Bronckhorst’un yerine geldi, Avrupa’dan ve kupadan elendi, üçüncülük şansını tepti, Süper Kupa’ya da katılamayacak. Solskjaer gelecek sezon için hiç de iyi sinyaller vermedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer geldiğinde büyük heyecan yaşanmıştı. Pozitif kişiliği ile Beşiktaş taraftarıyla hemen sıcak ilişki kurmuştu Norveçli.

Ayrıca Beşiktaş’ın genlerinde hücum futbolunun olduğunu bildiğini ve kendisinin de ofansif futbol oynatacağını söyleyince heyecan daha da artmıştı. Athletic Bilbao karşısında elde edilen 4-1’lik muhteşem galibiyet sayesinde de Beşiktaş’ta bütün kara bulutlar dağılmıştı.

HIZLI BİR DÜŞÜŞ

Ancak ‘cicim ayları’ çok hızlı geçti ve Solskjaer ile Beşiktaş hedeflerinden birer birer uzaklaşmaya başladı. Önce Avrupa’dan ardından da Türkiye Kupası’ndan elenildi. Siyah beyazlılar dördüncü olursa UEFA Avrupa Ligi’ne katılım için üç eleme oynayacağı ve sezonu bir ay erken açacağı için üçüncülük de büyük önem taşıyordu.

Bu da olmadı. Dört takımla yapılacak Süper Kupa’ya da katılamayacak olan Beşiktaş sezonu kötü sinyallerle bitirdi.