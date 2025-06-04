Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Salih Özcan açıklaması! "Yerli açığını kapatacağız"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer gündemindeki Salih Özcan hakkında konuştu. Yerli oyuncu eksikliğine dikkat çeken Adalı, "1-1.5 transfer dönemi içinde bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların transfer stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

SALİH ÖZCAN AÇIKLAMASI

Transfer listesinde adı geçen Salih Özcan’la ilgilendiklerini doğrulayan Adalı, "İlgileniyoruz. Ağırlık genç, yerli, Türk. Maalesef Türkiye’de milli takım oyuncularımız kulüplerinden ayrılma gibi bir şansa sahip değil" dedi.

Yurt dışından genç futbolcuların takıma kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Beşiktaş Başkanı, "Yine yurt dışından genç transferimiz olacak. Çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalı, yerli futbolcu konusundaki kararlılığını da ortaya koyarak, "Yerli açığımız en büyük sorunlarımızdan biri. 1-1.5 transfer dönemi içinde bu açığı kapatacağız diye düşünüyorum" dedi.