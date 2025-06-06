Beşiktaş 20'lik Brezilyalıyı istiyor! Transfer için her yol deneniyor

Beşiktaş, Brezilyalı 20 yaşındaki futbolcu için nabız yokluyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın da futbolcusunu transfer etmek isteyen kulübe kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan ligi ekiplerin Al Nassr forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Wesley Gassova Ribeiro Teixeira, Beşiktaş'ın radarında. Siyah beyazlılar, genç ismi kadroya katmak için temasları yoğunlaştırdı.

Takvim'in haberine göre; Al Nassr, Wesley'in olası ayrılığına sıcak bakıyor. Genç yıldıza Avrupa'dan da bazı takımların ilgisi olduğu bilinirken, Al Nassr'ın futbolcusunu transfer etmek isteyen kulübe kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.

22 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldız futbolcunun maaşının bir kısmını Al Nassr'a ödetip satın alma opsiyonuyla kiralanmak için şartları zorluyor.

Geçtiğimiz yaz 18 milyon euro karşılığında Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'tan Al Nassr'a transfer olan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 22 karşılaşmada toplam 691 dakika süre aldı ve 1 gol atıp, 3 asist yaptı.

Piyasa değeri 4 milyon euroya kadar düşen Sambacı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.