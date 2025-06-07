Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için Fransız devi kesenin ağzını açtı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olan Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli belli oldu.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Galatasaray Muslera'dan boşalan kaleyi tecrübeli file bekçisine emanet etmek isterken, Fenerbahçe'nin ise Uğurcan Çakır ile sürpriz bir anlaşmaya imza atabileceği konuşuluyor.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig'de 2 dev kulübün yanı sıra Monaco da transfer yarışına girdiği Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

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Sabah gazetesinin haberine göre Monaco, Trabzonspor'a 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Monaco'nun Trabzonspor'un vereceği cevaba göre bu rakamı daha da yukarı çıkarabileceği de iddialar arasında.

Monaco ile birlikte İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Burnley de Uğurcan Çakır ile ilgileniyor.

18 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Uğurcan Çakır'ın Karadeniz deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

43 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, 18 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.