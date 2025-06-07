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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için Fransız devi kesenin ağzını açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin listesindeydi! Trabzonspor&#039;un Uğurcan Çakır için Fransız devi kesenin ağzını açtı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olan Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli belli oldu.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Galatasaray Muslera'dan boşalan kaleyi tecrübeli file bekçisine emanet etmek isterken, Fenerbahçe'nin ise Uğurcan Çakır ile sürpriz bir anlaşmaya imza atabileceği konuşuluyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için istediği bedel belli oldu - 1. Resim

UĞURCAN ÇAKIR'IN BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig'de 2 dev kulübün yanı sıra Monaco da transfer yarışına girdiği Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için istediği bedel belli oldu - 2. Resim

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Sabah gazetesinin haberine göre Monaco, Trabzonspor'a 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Monaco'nun Trabzonspor'un vereceği cevaba göre bu rakamı daha da yukarı çıkarabileceği de iddialar arasında.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için istediği bedel belli oldu - 3. Resim

Monaco ile birlikte İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Burnley de Uğurcan Çakır ile ilgileniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için istediği bedel belli oldu - 4. Resim

18 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Uğurcan Çakır'ın Karadeniz deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için istediği bedel belli oldu - 5. Resim

43 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, 18 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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