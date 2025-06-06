Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Almanlar resmen duyurdu

Süper Lig'in iki büyük kulübü Trabzonspor ve Fenerbahçe aynı isme talip. Alman basını, yıldız futbolcu için avantajı yakalayan tarafın ise Karadeniz ekibi olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kazandı, ekipler kadrolarına katmak istedikleri isimler için teklifleri sunmaya başladı. Alman basını, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğunu belirterek son dakika gelişmelerini duyurdu.

ALMAN YILDIZI İSTİYORLAR

Bild gazetesinin haberine göre; Trabzonspor ve Fenerbahçe, bonservisi Leipzig'de bulunan Alman futbolcu Timo Werner ile ilgileniyor. Tottenham'da geçirdiği kiralık dönemin ardından geri dönen Werner'in, Leipzig'de a takım planlarında yer almadığı ve oyuncunun yeniden çıkış yapabileceği bir takımda forma giymek istediği öne sürüldü.

Yine Alman basınında yer alan haberlerde dikkat çeken bir detaya yer verildi. Buna göre; Trabzonspor, Werner'i kadrosuna katmaya çok yakın. Bordo mavililer, 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferde avantajlı konumda.

FENERBAHÇE GERİ PLANDA KALDI

Haberlere göre, Werner transferinde şu an için en güçlü aday Trabzonspor. Fırtına, bu transferi bitirmek adına ciddi girişimlerini sürdürürken, Fenerbahçe'nin de ilgisi olmasına rağmen geri planda kaldığı belirtiliyor.

İngiliz ekibinde geçirdiği süre boyunca 41 maçta süre alan 29 yaşındaki futbolcu yalnızca 3 gole imza atabildi.

Leipzig'in, yıllık brüt ücreti 10 milyon euroyu bulan Werner ile yollarını kesin olarak ayırması bekleniyor.