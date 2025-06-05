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Trabzonspor, Ondrej Duda transferinde mutlu sona yakın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, Ondrej Duda transferinde mutlu sona yakın!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1 yıldır peşinde olduğu Slovak orta saha Ondrej Duda için bir kez daha harekete geçen Trabzonspor, bu kez işi bitirmeye çok yakın. Hamsik’in devreye girdiği transferde Fatih Tekke'nin ısrarı belirleyici oldu.

Yeni sezonda orta sahasına lider bir isim kazandırmak isteyen Trabzonspor, bir süredir radarında olan Ondrej Duda transferinde sona yaklaştı. 

Trabzonspor, Ondrej Duda transferinde mutlu sona yakın! - 1. Resim

Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Slovak futbolcunun, bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor, Ondrej Duda transferinde mutlu sona yakın! - 2. Resim

Slovak futbolcunun ikna sürecinde, bordo-mavililerin efsane ismi Marek Hamsik'in aktif rol aldığı öğrenildi. Vatandaşı Hamsik'in verdiği olumlu referansların ardından Duda'nın Trabzonspor'a daha sıcak baktığı ifade edildi.

Geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 28 resmi maça çıkan Duda, 1 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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