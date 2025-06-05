Trabzonspor, Ondrej Duda transferinde mutlu sona yakın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2025 23:22 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 23:23 - Güncelleme:

Yaklaşık 1 yıldır peşinde olduğu Slovak orta saha Ondrej Duda için bir kez daha harekete geçen Trabzonspor, bu kez işi bitirmeye çok yakın. Hamsik’in devreye girdiği transferde Fatih Tekke'nin ısrarı belirleyici oldu.

Yeni sezonda orta sahasına lider bir isim kazandırmak isteyen Trabzonspor, bir süredir radarında olan Ondrej Duda transferinde sona yaklaştı. İlgili Haber Beşiktaş, Simon Banza için düğmeye bastı! Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Slovak futbolcunun, bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Slovak futbolcunun ikna sürecinde, bordo-mavililerin efsane ismi Marek Hamsik'in aktif rol aldığı öğrenildi. Vatandaşı Hamsik'in verdiği olumlu referansların ardından Duda'nın Trabzonspor'a daha sıcak baktığı ifade edildi. Geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 28 resmi maça çıkan Duda, 1 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran