Uydu görüntüleri yakaladı: Kızıldeniz’de sır dolu hava üssünü kim inşa etti?

Uydu görüntüleri, Yemen’in Kızıldeniz’deki Zukar Adası’nda gizemli bir inşaatı gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 2.000 metrelik pistin kime ait olduğu hala bilinmiyor. Dünyanın önde gelen medya kuruluşları, bu gizemli yapının ardındaki aktörleri didik didik inceliyor.

Zukar Adası, Bab el-Mandeb Boğazı’na yakınlığı nedeniyle deniz ulaşımı açısından kritik bir noktada bulunuyor. Yeni pistin hizmete girmesi halinde Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Doğu Afrika hattında hava gözetimi ve müdahale kapasitesi artacak; Bab el-Mandeb üzerindeki denetim güçlenecek.

İNŞA SÜRECİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Planet Labs PBC tarafından sağlanan uydu fotoğraflarının AP tarafından analizinde, adada Nisan ayında rıhtım çalışmalarıyla başlayan inşaatın ardından pist alanının temizlendiği, Ağustos sonunda asfalt serildiği, Ekim ortasında ise pist işaretlerinin boyandığı görüldü.

Görüntülere göre pist yaklaşık 2.000 metre uzunluğunda.

KİM YAPTI, KİM KULLACAK BELİRSİZ

Pistin kimin tarafından inşa edildiği resmi olarak açıklanmadı. AP’nin gemi takip verilerine göre, Dubai merkezli bir denizcilik şirketine kayıtlı Togo bayraklı bir dökme yük gemisi Zukar’daki yeni rıhtımda bir süre kaldı.

DP World ve diğer ilgili şirketler yorum talebine cevap vermedi. Bazı teslimat kayıtları, pist yapımında kullanılan asfaltın BAE bağlantılı şirketlerce adaya getirildiğini gösteriyor; bu şirketler de ayrıntı paylaşmadı.

BÖLGEDEKİ PİST AĞININ PARÇASI

AP’nin notlarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri son yıllarda Kızıldeniz ve çevresinde benzer pist projeleriyle bağlantılı.

Mocha, Dhubab, Abd al-Kuri ve Mayun adalarında da pist çalışmaları kaydedilmiş; bazı pist projeleri BAE yanlısı Güney Geçiş Konseyi’nin kontrolündeki bölgelerle ilişkilendirildi.

Zukar’daki hava pistinin faaliyete geçmesi, Husi’lerin deniz saldırılarına karşı daha etkin gözetim ve müdahale imkanı sağlayabilir.

Ancak pistin ne zaman ya da hangi koşullarda askeri kullanım için devreye gireceği belirsizliğini koruyor.

SAVAŞ DİNAMİKLERİNE ETKİSİ

Husi grubu son dönemde Kızıldeniz ve Süveyş rotasında gemilere yönelik saldırılar düzenlemiş; yüzlerce gemi olaylardan etkilenmişti. AP, Zukar’daki güçlenmenin Husi karşıtı aktörlerin deniz hattında daha etkin bir varlık göstermesine imkân tanıyabileceğini, ama bölgede harekat koordinasyonu ve siyasi iradenin sınırlı olduğunu da kaydetti.