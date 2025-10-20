Türkiye'den Yunanistan'a yüzmeye çalışırken yakalandı! Bitkin halde yardım istedi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

AYDIN'DA DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONLARI

17 Ekim'de, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Söke İlçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyeti gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen arazi içerisinde yakalandı. Yapılan tespit ve koordineli çalışma sonucunda, organizatör de tespit edildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanırken, yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.