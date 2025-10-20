Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'den Yunanistan'a yüzmeye çalışırken yakalandı! Bitkin halde yardım istedi

Türkiye'den Yunanistan'a yüzmeye çalışırken yakalandı! Bitkin halde yardım istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Türkiye&#039;den Yunanistan&#039;a yüzmeye çalışırken yakalandı! Bitkin halde yardım istedi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Didim ilçesinde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım çağrısında bulunan bir düzensiz göçmen kurtarıldı. Kentte son 1 haftada gerçekleştirilen ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen arazi içerisinde yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

Türkiye'den Yunanistan'a yüzmeye çalışırken yakalandı! Bitkin halde yardım istedi - 1. Resim

AYDIN'DA DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONLARI

17 Ekim'de, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Söke İlçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyeti gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen arazi içerisinde yakalandı. Yapılan tespit ve koordineli çalışma sonucunda, organizatör de tespit edildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanırken, yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır!
