5 ilde operasyon: Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!

Muğla, İzmir, Ağrı, Edirne ve Kırklareli'nde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli motor yat durdurulmuş, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

66'SI YAKALANDI, 29'U KURTARILDI

İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AĞRI'DA TIR DORSESİNDEN GÖÇMEN ÇIKTI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, bu kapsamda düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen bir tırı takip sonrası il merkezinde durdurdu. Dorsedeki aramada yakalanan 16 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yapan E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EDİRNE VE KIRKLARELİ

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyündeki denetimlerinde bir minibüste 7 düzensiz göçmen yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.