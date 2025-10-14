Hatay'da hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine düzensiz göçmen çıktı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da brandayla kapattıkları hafriyat kamyonu kasasında 28 düzensiz göçmeni taşıyan bir şahıs, yakayı ele verdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan insan taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'da trafikte sayıları oldukça fazla olan hafriyat kamyonlarını fırsat bilen insan tacirleri, akla gelmeyecek yöntemle göçmen kaçırmaya taşıdılar.
Hafriyat kamyonunun kasasını brandayla kapatan ve içerisinde 28 düzensiz göçmeni kaçıran insan taciri yakayı Erzin ilçesinde ele verdi. Tırın dorsesindeki 25'i Suriye, 2'si Yemen ve 1'i Lübnan uyruklu 28 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
İNSAN TACİRİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir