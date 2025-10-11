İki ilde denetim: 35 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin yürüttüğü denetimlerde toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne genelinde gerçekleştirilen kontroller sırasında, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 21 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yakalanan kişiler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Öte yandan, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişiler, işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
