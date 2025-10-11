Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ölü faylar uyandı, 7.2'lik deprem kapıda! Yeni su kaynakları fışkırdı, Simav'da sıcaklık arttı

Ölü faylar uyandı, 7.2'lik deprem kapıda! Yeni su kaynakları fışkırdı, Simav'da sıcaklık arttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ölü faylar uyandı, 7.2&#039;lik deprem kapıda! Yeni su kaynakları fışkırdı, Simav&#039;da sıcaklık arttı
Deprem, Sındırgı, Jeotermal, Jeoloji, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir Sındırgı’da başlayıp Simav’a sıçrayan deprem fırtınası, ölü fayları harekete geçirdi. Yer Bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu fayların diri faylarla birleşerek 7.2 büyüklüğünde depremler üretebileceğini belirtti. Fayların yeniden sınıflandırılması gerektiğini vurgulayan Sözbilir, "Sındırgı depremi sonrası Emendere Jeotermal sahasında yeni su kaynakları yüzeye çıktı. Simav sahasında ise sıcaklık 3 derece arttı" ifadesiyle depremin yer altında da değişime neden olduğunu açıkladı.

Türkiye’de son günlerde art arda yaşanan depremler özellikle Simav ve Sındırgı hattında endişeye neden oluyor. Uzmanlara göre bölgede harekete geçen ölü faylar, daha büyük depremlerin habercisi olabilir.

Ölü faylar uyandı, 7.2'lik deprem kapıda! Yeni su kaynakları fışkırdı, Simav'da sıcaklık arttı - 1. Resim

"ÖLÜ FAYLAR AKTİF OLDU"

Ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir de Sındırgı Ilıca Dağdere, Aktaş ve Kertil Köyü üzerinde dirilen faylarla ilgili detayları anlattı. Simav Fay Zonu'nda henüz haritalanmamış çok sayıda ölü fay segmenti bulunduğunu belirten Sözbilir, "Son depremlerle birlikte buradaki ölü faylar aktif oldu" diye konuştu.

simav
Simav'da 28 Eylül'de meydana gelen 5.4'lük depremde bazı evler hasar almıştı.

FAYLAR NEDEN DİRİLDİ?

AKŞAM'ın haberine göre, fayların stres-gerilim ve yön değişimleri nedeniyle dirildiğini anlatan Hasan Sözbilir, Simav Fay Zonu'nun Akşehir–Simav sistemi içinde yer aldığını, 200 km uzunluğunda olduğunu ve yedi ayrı segmentten oluştuğunu söyledi.

Sözbilir, fayla ilgili şöyle devam etti:

"Sındırgı'nın güneyi, Simav'ın kuzey ve güneyi ile Şaphane ve Abide çevresinde 10 ila 40 km uzunluğunda çok sayıda ölü faylar diri segmentlerle bağlantılı. Bu da olası bir depremde tetiklenme mekanizmasının devreye girebileceğini gösteriyor. Ölü faylar yeniden aktif hale geçtiklerinde var olan diri faylarla birleşerek daha büyük depremler üretme potansiyeline sahip.

Bu depremler 6 ila 7.2 büyüklüğünde olabilir. Bunu önceden anlayabilmek için arazide jeolojik, sismolojik ve jeodezik nitelikte çok disiplinli çalışmaları birlikte yürütmek gerekiyor."

Ölü faylar uyandı, 7.2'lik deprem kapıda! Yeni su kaynakları fışkırdı, Simav'da sıcaklık arttı - 3. Resim

HARİTA YENİDEN GÜNCELLENMELİ

'Türkiye Diri Faylarının Güncellenmesi Projesi' kapsamında arazideki çalışmalar sürerken; henüz haritalanmamış fayların diri sistemlerle bağlantılı olduğu saptandı.

'Kuvaterner' diye adlandırılan etkinliği belirsiz fayların deprem ürettiğini aktaran Sözbilir, "Yeniden sınıflandırılmaları gerekiyor" dedi.

sındırgı
Sındırgı'daki depremin ardından bazı su kaynakları kurudu, bazı noktalarda ise yeni termal kaynaklar oluştu

SİMAV'DA SICAKLIK ARTTI, YENİ SU KAYNAKLARI YÜZEYE ÇIKTI

Türkiye'de deprem araştırmaları konusunda uzmanların yetersiz olduğuna dikkat çeken Sözbilir, bölgesel Deprem Araştırma Enstitüleri kurulması gerektiğini dile getirdi.

Sözbilir, "Bu çalışmaları yürütmek için yüksek donanımlı araştırmacılara ihtiyaç var. Türkiye'nin 7 bölgesinde lisansüstü düzeyde deprem enstitüleri kurulmalı. Böylece bölgesel ve ulusal risk analizleri daha hızlı yapılabilir" dedi.

Depremlerin yalnızca yüzeyde değil, yeraltında da etkili olduğunu belirten Sözbilir, "Sındırgı depremi sonrası Emendere Jeotermal sahasında yeni su kaynakları yüzeye çıktı. Simav sahasında ise sıcaklık 3 derece arttı. Bu tür değişimler, hem yeraltı su seviyelerinde hem kimyasında farklılıklara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MasterChef 2025’te büyük mücadele! İlk kaşık alan yarışmacı belli olduMilli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze’de ateşkes sonrası MİT Başkanı Kalın'dan ilk açıklama! 'Tarihi bir fırsat var' - GündemGazze’de ateşkes sonrası MİT'ten ilk açıklamaSerdar Öktem cinayetine ilişkin yeni gelişme! Sevk yazısı ortaya çıktı - GündemSuikasta ilişkin sevk yazısı ortaya çıktıKırmızı bültenle aranıyorlardı! 'Don Vito' Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı - Gündem'Don Vito' ve Hasan Lala yakalandıİlber Ortaylı'dan sağlık durumu hakkında üzen sözler: Sizlerin karşısına çıkacak gücüm yok - Gündemİlber Ortaylı'dan sağlık durumu hakkında üzen sözlerManavgat Belediyesi'ne rüşvet soruşturması iddianamesi hazır! 180 milyon liralık yolsuzluk yapıldı - GündemCHP'li belediyede 180 milyonluk rüşvet ağıKış erken geldi! Sıcaklık düşüyor, kar yağışı başlıyor - GündemSıcaklık düşüyor, kar yağışı başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...