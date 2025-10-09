Silivri'deki deprem Marmara'yı tekrar hatırlattı! Okan Tüysüz, Orta Marmara Çukurluğu'nu işaret etti

İstanbul’un Silivri açıklarında saat 13.33’te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sosyal medyada endişelerini paylaştı.

Öte yandan, 2 Ekim’de Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşanan bu ikinci sarsıntı, dikkatleri bir kez daha Marmara Denizi’ne çevirdi.

HARİTA PAYLAŞIP ORTA MARMARA'YI İŞARET ETTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından bu iki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı.

Son günlerde Marmara Denizi'nde yaşanan depremlerin dağılımını gösteren bir harita paylaşan Tüysüz, sarsıntıların Orta Marmara Çukurluğu'nda yoğunlaştığına işaret etti:

"Orta Marmara Çukurluğu Kuzey Anadolu Fayının ana (kuzey) kolu üzerinde fayların etkinliği sonucunda gelişmiştir. Buradaki çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa faylar vardır, 2 Ekim'deki ve bugünkü deprem olasılıkla bu faylar tarafından oluşturulmuştur"

"İSTANBUL'U BÜYÜK BİR DEPREM VURACAK"

Tüysüz açıklamasının devamında, "Bir yerde geçmişte deprem olmuş ise, er ya da geç, orada aynı büyüklükte yine deprem olacaktır." ifadelerini kullanıp İstanbul'daki depremlerin yer aldığı bir makale paylaştı.

Söz konusu metinde, "Son sismolojik araştırmalar, önümüzdeki otuz yıl içinde İstanbul'u 7,0 veya daha büyük büyüklükte bir depremin vurma olasılığının %60-70 olduğunu tahmin ediyor" ibaresi ise dikkat çekti.

23 NİSAN'DA İSTANBULLULAR BÜYÜK PANİK YAŞAMIŞTI

Marmara Denizi'nde 23 Nisan günü 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İstanbul'da paniğe neden olan depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.

MATAM RAPORU DA ORTA MARMARA ÇUKURU'NU İŞARET ETMİŞTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu depremin ardından bir rapor hazırlamıştı.

Yapılan hesaplamalarda, 1766'dan bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12'sinin 23 Nisan'daki depremle boşaldığı değerlendirilmişti.

Kumburgaz Fayı'na ilişkin analizlerde, 1766'dan bu yana bölgede biriken 3,7 metrelik atımın yalnızca 0,3 metresinin bu depremle boşaldığına vurgu yapılmıştı.

Ön raporda, ana şok ve artçıların dağılımının fay düzleminde dar bir alanla sınırlı kaldığı, buna karşılık gerilmenin Orta Marmara Çukuru yönünde yoğunlaştığı tespitine yer verilmişti.