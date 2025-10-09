Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osman Bektaş, Kütahya depreminin ardından tek bir bölgeyi işaret etti! Tehlike giderek büyüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, artan depremselliği ve fay hareketlerini “Naşa deprem kümesi büyüyor, hareket kuzeydoğuya kayıyor" sözleriyle değerlendirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde 9 Ekim sabaha karşı 02.54’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluşan deprem, kısa süreli paniğe ve korkuya yol açtı.

Simav’da bir süredir devam eden sismik hareketlilik dikkat çekerken, uzmanlar bölgede, "ölü" olarak kabul edilen fayların yeniden aktif hale geldiğini değerlendiriliyor.

"NAŞA DEPREM KÜMESİ BÜYÜYOR"

Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş da bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Naşa deprem kümesi büyüyor. 4 gün önce meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından, depremsellik 4.9 ile kuzeydoğuya – Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru ilerlemeye devam ediyor.

KÜTAHYA'DAKİ SARSINTILARIN NEDENİ SINDIRGI MI?

6,1 Sındırgı depremi çevre fay sistemi içerisinde dolaşan sıcak su valfını açtığı için depremsellik de arttı"

DEPREM FIRTINASI UYARISI

Öte yandan uzmanlar, 28 Eylül’de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin de Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini hatırlatıyor. Bölgedeki ardışık sarsıntılar, bir tür “deprem fırtınası” olarak tanımlanıyor.

Bölgedeki hareketliliğin bir süre daha devam etmesi beklenirken, uzmanlar vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunuyor.

 

