Tokat'ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün süreyle yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta 3 gün süreyle her türlü yürüyüş, konferans, miting vs. etkinlikler yasaklandı. Yasak, 11 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

 Tokat Valiliği, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde yapılacak her türlü toplu etkinliğe 3 gün süreyle yasak getirdi.

HER TÜRLÜ ETKİNLİK VE STANT AÇMAK YASAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar dışında, Tokat genelinde yapılacak tüm açık ve kapalı yer toplantılarının, yürüyüş, basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş ve pankart asma, el ilanı dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konser, konferans ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

11 EKİM'DE SON BULACAK

Açıklamaya göre söz konusu yasak, 09 Ekim 2025 saat 00.01’den 11 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

Valilik, alınan kararın kamu düzeninin korunması, milli güvenlik, genel sağlık ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi amacıyla alındığını belirtti.

