Mitchum markasına ait popüler roll-on deodorantın ciddi cilt yanıklarına neden olduğu iddiaları, İngiltere'de yargıya taşındı. Ürünü kullandıktan sonra yaşadıkları korkunç deneyimi paylaşan üç kadın, markanın sahibi Revlon’a dava açtı.

Geçtiğimiz ay sosyal medyada, yüzlerce kullanıcının yaşadığı cilt reaksiyonlarıyla ilgili fotoğraf ve videolar paylaşılmasıyla olay kamuoyunun gündemine oturdu. Kullanıcılar, koltuk altlarında oluşan kızarıklıklar, beyaz kabarcıklar ve acı verici yanıklar nedeniyle gözyaşlarına boğulduklarını ifade etti.

MARKA SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Markanın sahibi Revlon, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "üretim sürecindeki bir değişiklik" nedeniyle sekiz çeşitten oluşan ürün grubunun ciltte beklenmeyen reaksiyonlara yol açabileceğini kabul etti. Marka bir özür mesajı yayımlarken söz konusu ürünler de raflardan toplatıldı.

"BİR KEZ KULLANDIM, HAYATIM DEĞİŞTİ"

Surrey’de satış danışmanı olarak çalışan 42 yaşındaki Rachel Cummins, Mitchum’un roll-on deodorantını yalnızca bir kez kullandığını, ancak o günden sonra cildinde geri dönülmez bir hasar oluştuğunu söylüyor.

"ADETA YANIYORDU"

“Her zamanki markam yerine Mitchum’dan iki tane aldım çünkü indirimdeydi,” diyen Cummins, ürünü işe gitmeden hemen önce koltuk altlarına sürdüğünü belirtti. Kısa süre içinde hafif bir yanma hissetiğini belirten kadın, acının geçeceğini sandığını söyledi. "Saatler sonra koltuk altlarım adeta yanıyordu.” ifadelerinde bulunan Cummins, o günden sonra sol koltuk altının aşırı hassas hale geldiğini ve her gün nemlendirici kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

"İNDİRİM KUPONU GÖNDERDİLER"

Üstelik olayın ardından Revlon’a şikayette bulunan kadın, markanın kendisine indirim kuponları gönderdiğini vurgulayarak “Fotoğrafları bile göndermiştim. Ciddiyetin farkındaydılar ama buna rağmen bana tekrar ürünlerini pazarlamaya çalıştılar. Bu, tamamen bir şaka gibiydi,” dedi.

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN KÖTÜ ACI"

Yaşadığı fiziksel acının yanı sıra yaranın görüntüsünden de rahatsızlık duyduğunu belirten kadın, “Hayatım boyunca sol koltuk altımda iz kalacak. Aynaya her baktığımda bunu görüyorum ve ürünü sadece bir kez kullanmıştım. Bu, deodoranttan beklenmeyecek kadar büyük bir hasar.” ifadelerinde bulundu.

Oluşan kabarcıkların ‘patlayıp sızmaya’ başlamasının ardından bir eczaneye gittiğini ve daha sonra aile hekimine başvurduğunu anlatan Cummins, doktorun acilen antibiyotik ve steroid krem reçete ettiğini belirtti.

"BU İÇERİKLER TAHRİŞ EDİCİ OLABİLİR"

Uzmanlar, ciltteki yanmaların ürünün yeni formülündeki acetyl cedrene ve vanillin maddeleriyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. King’s College London’dan Profesör Penny Ward, “Bu maddeler bazı insanlarda tahriş edici etki gösterebilir. Ağrılı yanmalar, enfeksiyonun işareti olabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir” dedi.

Olay, kozmetik sektöründe ürün güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, uzmanlar kullanıcıları yeni ürünleri denerken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.