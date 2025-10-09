Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bu kediyi bulana 100 bin TL ödül! Sokak sokak dolaşıp her yerde onu arıyor

Bu kediyi bulana 100 bin TL ödül! Sokak sokak dolaşıp her yerde onu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bu kediyi bulana 100 bin TL ödül! Sokak sokak dolaşıp her yerde onu arıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serap Düzgün, gezintiye çıktığı sırada kedisini kaybetti. El ilanları bastırıp sokaklara asan Serap Düzgün, kedisini bulana nakit 100 bin TL ödül vereceğini belirtti. Düzgün, "Kedimi bulmama yardım edin, o bu dünyada yapayalnız kaldı." dedi.

Adana'da yaşayan genç kadın, kaybolan kedisini bulmak için sokaklarda gezip ağaçlara ve birçok noktaya el ilanı astı. Kedisini bulana 100 bin lira ödül vereceğini duyuran kadın, "Yeter ki kedim bulunsun, ona çok bağlıyım 3 gündür ağlamaktan uyuyamıyorum. Bulana nakit 100 bin lira ödül vereceğim" dedi.

Bu kediyi bulana 100 bin TL nakit ödül! Sokak sokak dolaşıp her yerde onu arıyor - 1. Resim
Adana'da yaşayan s, geçtiğimiz pazar günü ismini 'Sakat' koyduğu kedisiyle birlikte merkez Seyhan ilçesinde bulunan Dilberler Sekisi Parkı'na gitti. Burada Düzgün'ün kedisi bir anda taşıma çantasından kaçıp gözden kayboldu. Bunun üzerine gün boyu kedisini arayan Düzgün, bulamayınca evine döndü.

Bu kediyi bulana 100 bin TL nakit ödül! Sokak sokak dolaşıp her yerde onu arıyor - 2. Resim
Pazartesi günü yeniden parka giden Düzgün, gördüğü herkese kedisini sordu ancak yine bir iz bulamadı ve üzerinde "Bulana 100 bin lira ödül var" yazılı el ilanı çıkarttı. Düzgün, ilanları ağaç ve konteynerlere yapıştırdı. Şimdi parkın çevresinde gezip kedisini arayan Düzgün, kedisini bulan kişiye 100 bin lira ödül verecek.

Bu kediyi bulana 100 bin TL nakit ödül! Sokak sokak dolaşıp her yerde onu arıyor - 3. Resim

"KEDİMİ BULMAMA YARDIM EDİN"

Serap Düzgün, 3 gündür kedisini aradığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

3 gündür uykusuz ve berbat bir durumdayım. Pazar sabahı kedim taşıma çantasından kaçtı. Kedimin arka ayağı aksıyor, sakat bir kedi. Evde büyümüş bir kedinin burada hayatta kalması çok zor. Bulmama yardım edilsin istiyorum

"KEDİM DÜNYADA YAPAYALNIZ KALDI" 

Kedisini bulana nakit 100 bin lira vereceğini söyleyen Düzgün, şöyle konuştu:

Kedimi çok seviyorum. 100 bin lira nakit ödeme yapacağım. Sevgiyi üst düzey yaşayan birisiyim. Ödül için kendimi zorlarım, daha fazlasını bile verebilirim. Sadece 2 kişi aradı ama bulunmadı, herkesten yardım istiyorum. Şu anda kedim dünyada yapayalnız kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli takım kadrosuna alınmamıştı! El Bilal Toure'nin son durumuİstanbul'da kiranın en pahalı ve en ucuz olduğu ilçeler! Kadıköy’de 1 kiraya, Esenyurt’ta 3,5 ay oturuluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da dolu savar kullanımı yasakladı! - YaşamAdana'da dolu savar kullanımı yasaklandı!Meteoroloji haritasını güncelledi: Fırtına ve sağanak bir arada, 8 il için uyarı var - YaşamHarita güncellendi! 8 il için uyarı varO türün soyu artık güvende! Kırmızı alarm kaldırıldı - YaşamO türün soyu artık güvende! Kırmızı alarm kaldırıldıYavuz Bingöl, Devlet Bahçeli'ye bağlamasını hediye etti - YaşamYavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediyeYılın ilk kar yağışı! Uludağ beyaza büründü - YaşamYılın ilk kar yağışı! Etraf beyaza büründüEfna Akgül’den 6 gündür iz yok! Polis ve jandarma seferber oldu - YaşamEfna Akgül’den 6 gündür iz yok! Polis ve jandarma seferber oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...