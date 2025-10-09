Bir ülke daha harekete geçti! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağı getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Danimarka Parlamentosu'nun açılışında konuşan Frederiksen, hangi sosyal medya platformlarının yasak kapsamına gireceğini ya da uygulamanın nasıl işleyeceğini belirtmedi. Yasanın ne zaman gündeme geleceği de henüz netlik kazanmadı.

EBEVEYN ONAYI GEREKECEK

"Cep telefonu ve sosyal medya çocuklarımızın 'çocukluğunu' çalıyor" diyen Frederiksen, 11 ila 19 yaş arasındaki Danimarkalı erkeklerin yüzde 60'ının arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine evde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Öte yandan Danimarka Başbakanı, birçok çocuğun okuma ve konsantre olma konusunda zorluk çektiğini, bazılarının ise internette 'görmemeleri gereken şeyleri gördüğünü' ifade etti.

Tasarıya göre, ebeveynlerin onayıyla çocuklar 13 yaşından itibaren sosyal medyayı kullanabilecek.

BİR YIL İÇERİSİNDE YÜRÜRLÜKTE

Aşırı cep telefonu ve sosyal medya kullanımının anksiyete, depresyon ve dikkat bozukluğuna neden olmasına dikkat çeken Frediksen, yasağın en geç 1 yıl içerisinde yürürlüğe girmesini beklediğini açıkladı.

Yeni plan, 15 yaş altına sosyal medya yasağını ve okullarda telefonların tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

BİRÇOK ÜLKEDE YASAK GÜNDEMDE

Gençleri internetin zararlarından koruma konusunda öncü ülkelerden biri olan Avustralya, 2024 yılı sonunda 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren bir yasayı kabul etmişti. Ancak yasanın nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar hâlâ belirsizliğini koruyor.

Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi platformlar, Avustralya’daki yasağın kapsamına giriyor.

Haziran ayında ise Yunanistan, 27 üyeli Avrupa Birliği genelinde “dijital reşitlik yaşı” belirlenmesini önererek, ebeveyn izni olmadan çocukların sosyal medyaya erişememesini savunmuştu.