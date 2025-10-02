Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Danimarka, dolandırıcılık davasını kaybetti! 1,44 milyar sterlinlik darbe

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

Danimarka vergi dairesi SKAT, Sanjay Shah ve Solo Capital yatırım fonuna karşı Londra Yüksek Mahkemesi'nin açtığı 1,44 milyar sterlinlik davayı kaybetti. Londra Yüksek Mahkemesi, Skat’ın dolandırıcılık iddialarını kanıtlayamadığına hükmetti.

Danimarka, Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülen bir vergi dolandırıcılığı davasını kaybetti. Karar, ülkenin büyük bir vergi dolandırıcılığı skandalından kaynaklanan 12,1 milyar kron (1,9 milyar dolar) alacağını geri alma çabalarına darbe vurdu.

DANİMARKA-LONDRA ARASINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI SONUÇLANDI

Danimarka vergi otoritesi Skat, sözde “cum-ex” dolandırıcılıkları yoluyla haksız vergi iadesi talep ettikleri gerekçesiyle davayı açmıştı.

Yöntem, temettü ödemeleri öncesi hisse alım-satımı yaparak gerçek sahiplerin belirlenmesini zorlaştırıyor ve vergi kredilerinin usulsüz şekilde talep edilmesine olanak sağlıyordu.

Danimarka, dolandırıcılık davasını kaybetti! 1,44 milyar sterlinlik darbe - 1. Resim

Londra Yüksek Mahkemesi, Skat’ın dolandırıcılık iddialarını kanıtlayamadığına hükmetti. Hakim Andrew Baker, “Vergi iade taleplerini değerlendirme ve ödeme kontrolleri o kadar yetersizdi ki neredeyse yok gibiydi” dedi.

Danimarka, dolandırıcılık davasını kaybetti! 1,44 milyar sterlinlik darbe - 2. Resim

Davanın ana sanığı, İngiltere merkezli Solo Capital Partners hedge fonunun kurucusu Sanjay Shah idi. Shah, Danimarka’da yürüttüğü 9 milyar kronluk cum-ex dolandırıcılığı nedeniyle geçen yıl 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 7,2 milyar kronluk malvarlığına el konulmuştu.

150 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Davanın Britanya’daki kararı, Danimarka’nın alacaklarını tahsil etme girişimlerine ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor. Cum-ex dolandırıcılıkları, Avrupa’da birçok ülkede ortaya çıkarılan ve vergi yasalarındaki boşluklardan yararlanan yöntemler arasında yer alıyor. Bloomberg tahminlerine göre, bu skandallar Avrupa vergi mükelleflerine 150 milyar euroya kadar kayba yol açtı.

