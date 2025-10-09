Ali Babacan'dan muhalefetin fotoğraf eleştirisine rest: Kime selam vereceğimizi size mi soracağız?

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla 1 Ekim'de düzenlenen resepsiyonda, siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

O anlara ait kareler, resepsiyona katılmayan CHP tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Fotoğraftaki isimlerden biri olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"KİME SELAM VERECEĞİMİZİ SİZE Mİ SORACAĞIZ"

Tepkilere sert cevap veren Babacan, "Siz bizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Buradan açık ve net söylüyorum, gecesini gündüzüne katan, memleketi için ter döken yol arkadaşlarıma tek bir söz söyleyemezsiniz, söyletmem. Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?" dedi.

"BİZ BURADAYIZ VE BUNA ALIŞACAKSINIZ"

Ali Babacan, siyasette diyalogla işbirliğinin ayrı şeyler olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 'siyasette her daim diyalogdan yanayız' diyoruz ama bunlar anlamıyor, anlamak istemiyor. Niye biliyor musunuz? İşin özü şu, bu güruh 'biz asılız, asıl olan biziz' diyor. Başkalarına tahammülleri yok. Kendilerinden görmediklerine her fırsatta hakaretler yağdırıyorlar Ülkedeki muhalefeti, dar bir ideolojinin tekelinde zannediyorlar. Kendilerine açıkça sesleniyorum, sizin gibilerin vesayet dönemi çoktan bitti. 28 Şubat'ta da benzer kafalar devredeydi. AK Parti'nin kapatma davasını buna benzer bir güruh destekledi. 27 Nisan e-muhtırasının arkasında benzer bir zihniyet hakimdi. '367 kararı' denilen hukuk garabetini tasarlayanlar bunlardan farklı değildi. Bizi konuşturmasınlar. 367 kararını destekleyenler, 'eşi başörtülü birisi, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olamaz' diyenlerdi. Biz buradayız, ve siz buna alışacaksınız."