Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ali Babacan'dan muhalefetin fotoğraf eleştirisine rest: Kime selam vereceğimizi size mi soracağız?

Ali Babacan'dan muhalefetin fotoğraf eleştirisine rest: Kime selam vereceğimizi size mi soracağız?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ali Babacan, Muhalefet, Erdoğan, DEVA Partisi, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM'deki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen parti liderleri, ana muhalefetin hedefi olmuştu. Gündem olan karedeki isimlerden Ali Babacan, tepkilere sert çıkarak "Kime selam vereceğimizi size mi soracağız?" dedi.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla 1 Ekim'de düzenlenen resepsiyonda, siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

O anlara ait kareler, resepsiyona katılmayan CHP tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Fotoğraftaki isimlerden biri olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"KİME SELAM VERECEĞİMİZİ SİZE Mİ SORACAĞIZ"

Tepkilere sert cevap veren Babacan, "Siz bizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Buradan açık ve net söylüyorum, gecesini gündüzüne katan, memleketi için ter döken yol arkadaşlarıma tek bir söz söyleyemezsiniz, söyletmem. Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?" dedi.

Ali Babacan'dan muhalefetin fotoğraf eleştirisine rest: Kime selam vereceğimizi size mi soracağız? - 1. Resim

"BİZ BURADAYIZ VE BUNA ALIŞACAKSINIZ"

Ali Babacan, siyasette diyalogla işbirliğinin ayrı şeyler olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 'siyasette her daim diyalogdan yanayız' diyoruz ama bunlar anlamıyor, anlamak istemiyor. Niye biliyor musunuz? İşin özü şu, bu güruh 'biz asılız, asıl olan biziz' diyor. Başkalarına tahammülleri yok. Kendilerinden görmediklerine her fırsatta hakaretler yağdırıyorlar Ülkedeki muhalefeti, dar bir ideolojinin tekelinde zannediyorlar. Kendilerine açıkça sesleniyorum, sizin gibilerin vesayet dönemi çoktan bitti. 28 Şubat'ta da benzer kafalar devredeydi. AK Parti'nin kapatma davasını buna benzer bir güruh destekledi. 27 Nisan e-muhtırasının arkasında benzer bir zihniyet hakimdi. '367 kararı' denilen hukuk garabetini tasarlayanlar bunlardan farklı değildi. Bizi konuşturmasınlar. 367 kararını destekleyenler, 'eşi başörtülü birisi, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olamaz' diyenlerdi. Biz buradayız, ve siz buna alışacaksınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Boykot listesinin başına eklemişlerdi! CHP'den EspressoLab için yeni kararOsman Bektaş, Kütahya depreminin ardından tek bir bölgeyi işaret etti! Tehlike giderek büyüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz - GündemErdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Katkıya devam edeceğiz!Osman Bektaş, Kütahya depreminin ardından tek bir bölgeyi işaret etti! Tehlike giderek büyüyor - GündemTek bölgeyi işaret etti, tehlike büyüyor!Tokat'ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün süreyle yasaklandı - GündemBu kentte gösteri ve yürüyüşler 3 gün yasak!Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kritik adım: Türk minerali için iş birliği - GündemTürk minerali için iş birliğiSuç örgütleri çökertiliyor! 2024’e göre %27 daha fazla şebeke ağı ortadan kaldırıldı - GündemSuç örgütleri çökertiliyor!Kuraklıkla boğuşuyoruz: Su bitti kum kaldı! - GündemKuraklıkla boğuşuyoruz: Su bitti kum kaldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...