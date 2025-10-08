Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 belediye başkanı daha AK Parti&#039;de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından başkanlara rozetlerini takarak başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'ndaki grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, 1 Ekim'de başlayan 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - 1. Resim

Konuşmanın ardından 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Başkanlara rozetlerini ise Erdoğan taktı.

İşte AK Parti'ye katılan isimler:

  • Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP
  • Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP
  • Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA
  • Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA
  • Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP
  • Bingöl Merkez Sancak Beldesi, Hayrettin Küçük - YRP
  • Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP

7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - 2. Resim

7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Silahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı - GündemSuikasta uğrayan Öktem son yolculuğuna uğurlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fotoğraf' cevabı: Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir - Gündem"Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir"Feyza Altun da listedeydi! "Evimde oturuyorum, ne gözaltısı" dediği sırada polisleri karşısında bulmuş - Gündem"Evimdeyim, ne gözaltısı" derken polisler gelmişCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Sabahtan akşama kadar izledim - Gündem"Sabahtan akşama kadar izledim"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze'de Türk askeri olacak mı?" sorusuna cevap - GündemTürk askeri Gazze'de olacak mı?MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e sert sözler: Genel başkanlık kalıbının adamı değil - Gündem"Genel başkanlık kalıbının adamı değil"
Sonraki Haber Yükleniyor...