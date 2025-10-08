7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Güncelleme:
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından başkanlara rozetlerini takarak başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'ndaki grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan yaptığı konuşmada, 1 Ekim'de başlayan 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.
Konuşmanın ardından 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Başkanlara rozetlerini ise Erdoğan taktı.
İşte AK Parti'ye katılan isimler:
- Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP
- Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP
- Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA
- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA
- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP
- Bingöl Merkez Sancak Beldesi, Hayrettin Küçük - YRP
- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP
