Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşuyor.

"Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, yaklaşık 3 aylık aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılı ilk grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği toplu kıyımın bir an önce son bulması için gereken neyse hiç tereddütsüz yapıyoruz. İnsani yardımlardan diplomatik temaslara her alanda yoğun çaba içindeyiz. Dünya liderleriyle görüşmelerimizde İsrail'in katliamı hep ilk sıralarda yer alıyor. İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Gayemiz, daha fazla masum ölmeden bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanmasıdır.

"TÜM YÜKÜ SADECE HAMAS'A YÜKLEYEMEYİZ"

Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek bölgemizi bu cendereden çıkarmak istiyoruz. Biz bir taraftan muhataplarımızla temas halindeyiz. Hamas, sayın Trump'ın barış planına müsbet cevap erdi, barış iradesini çok net ortaya koydu. Ancak barış tek kanatlı bir kuş değildir. Tüm yükü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek adil ve gerçekçi değildir. Şu anda barışa tek engel İsrail'in saldırılarıdır. Trump'ın çağrılarına rağmen saldırılara devam ediyorlar. Gerçekten barış isteniyorsa bu saldırılar durdurulmalıdır.

"FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAKA KURULACAK"

Gazze'nin kahraman evlatlarına diz çöktürmediler. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirmelerine rağmen onları teslim alamadılar. İşgal sürdükçe, işgalcilere kıyam eden serdengeçtiler de muhakkak olacaktır. Ateşkes ve adil barış, taraflar için en makul tercihtir. Bugün Mısır'da yapılan görüşmeler kritik öneme sahiptir. Güzel haber almayı ümit ediyoruz. Kardeşlerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Filistin Devleti mutlaka kurulacak.

"BU PARTİYİ MİLLET KURDU"

Parti olarak yaz aylarında da boş durmadık. Genel merkezimizle, vekillerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla tam kadro sahadaydık. 49 günde ülkemizin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldik. Milletimizin tenkit ve tespitlerine kulak verdik. Hep söylüyorum; bu partiyi kuran millettir. Bu partiyi kuruluşundan 15 ay sonra iktidar yapan yine bu millettir. 24 senedir gücümüzü sadece milletten alıyoruz. Milletin gösterdiği yoldan sapmayacağız.

Yeni dönemde bizi yoğun bir gündem bekliyor. Öncelikli vazifemizin yasama olduğunu unutmadan vaktimizi oraya ayıracağız. Muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Millete hizmet aşkımızı örseleyecek her girişim karşısında uyanık olacağız. AK Parti reformların partisidir. Son 23 yıldaki tüm büyük değişimleri biz yaşattık. Bu yasama yılını da ekonomiden yerel yönetimlere, hak ve özgürlüklerden adalete birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.

Milyarca lira belediyelere çöreklenmiş akbabalara peşkeş çekilmiş. Ama ortada eserini, icraatın, yatırımın kırıntısı bile yok. Yetkiyi veren halk, ama büyüyen banka hesapları büyüyenler! Hizmet kalitesini dibe çeken bu sorunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor.

"ÖNCE MİLLETİ ÇÖPTEN, KOKUDAN KURTARIN"

Milletten özür dileyeceklerine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbala'yı yaşatıyorlar. Bir de utanmadan konuşuyorlar. Sen önce çöpleri topla! Önce vatandaşa su ver. Milleti kokudan, çöp dağlarından kurtar. Sen önce rüşvet çamurunu temizle. Sizin hiç insafınız yok mu? 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan 3-5 senede çarçur ettiniz. Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Özür dileyeceğinize yüzsüzce bize sataşıyorsunuz. Hadi milletten korkmuyorsunuz, bari Allah'tan korkun!

Kürsüye benzin bidonuyla çıkmayı biliyordun. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla çıksana! Kimden çekiniyorsun? Normalde kendine ve halkına saygısı olan bir siyasetçi bunlardan sonra suç bastırmaya kalkışmaz, gündem saptırmaya hiç çalışmaz. Delikanlıca çıkar iş bilmezliğinin hesabını millete verir.

Şartlar ne olursa olsun sivil anayasa hedefimizden kopmayacağız.

Darbelerden değil milletin irfanından güçlenen sivil bir anayasa vatandaşlarımızın halen en büyük özlemidir.

Uzlaşı ve diyalog kültürünü rafa kaldırmayacağız. Düşman değiliz; millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz.

Meclis'teki fotoğraf karesi umutları artırdı. CHP milli iradeye saygısızlık yaptı. CHP'nin Meclis'ten firarı kendi bileceği iştir. Fotoğrafa verilen tepkiler CHP'nin faşist zihniyetinin somutlaşmış halidir.

Kim siyaseti dost-düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa, Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir. Siyasette böyle bir ayrımı reddediyoruz.

