'Altılı Masa'nın fotoğraf kavgası: Özgür Özel 'linç kampanyasına son verin' çağrısı yaptı

‘Altılı Masa’nın fotoğraf kavgası: Özgür Özel ‘linç kampanyasına son verin’ çağrısı yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis açılışında muhalefet liderleriyle verdiği birlik fotoğrafı, siyasi dengeleri altüst etti. CHP ve DEVA partililer arasında tartışma çıktı. Özel, Babacan’ı aradı. DEVA yöneticileri “Özür” istedi.

Haber Merkezi/ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’in açılış resepsiyonunda muhalefet partilerinin yöneticileri ile verdiği ‘birlik fotoğrafı’ siyasi dengeleri altüst etti. 

Günlerdir tartışılan söz konusu buluşma Altılı Masa’nın ortakları arasında tartışmalara sebep olurken, CHP ile DEVA Partisi arasında söz düellosu hakarete varan açıklamalarla kavgayı büyüttü. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ile buluşma nedeniyle DEVA Partisine sosyal medyadaki ‘CHP trolleri’ tarafından yapılan sert eleştirilerden sonra, Ali Babacan’ı aradı. Özel’in Babacan’a bu eleştirilerden rahatsız olduğunu iletmesine rağmen, DEVA’ya yönelik ‘Trol tepkisi’ dinmedi. Babacan “Ana muhalefet bu gidişle daha da yalnızlaşır. Biz bize yeteriz diyorlarsa kendi bilecekleri iş” dedi. 

DEVA Partili milletvekilli Ertuğrul Kaya, Özgür Özel’e “Yarım ağız konuşma, kamuoyu önünde açıkça özür dile” çağrısı yaptı. CHP’li Muharrem İnce’nin “Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum” şeklinde yaptığı açıklama ise DEVA’cıları çileden çıkardı. 

Babacan, İnce’ye ‘Yüzde yüz iskonto’ tanımlaması yapıp açıklamalarının kıymetsiz olduğunu söyledi. İnce ise Babacan’a ‘Omurgasız, çapsız ve beceriksiz’ diye seslendi. 

Tartışmaların büyümesi üzerine Özgür Özel, Bolu’daki parti kampından “Sözümüze değer kim varsa, bu büyük linç kampanyasına kim katkı sağlıyorsa buna bir an önce son verin. Meclis’te birlikte mücadele verdiğimiz tüm partilere, partimize nasıl sahip çıktıysak, onlara da sahip çıkacağız. Milletin temsilcileri muhalefet partileri iktidardan kurtulmak için birdir, bir aradadır. Muhalefeti bir arada tutmaya emek veren, tüm genel başkanlara muhabbetimi bildiriyorum” mesajını verdi.

 

