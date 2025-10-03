O fotoğrafların hikayesi! İç cephe güçleniyor

Emrah Özcan ANKARA - Yeni dönemin şifresi olarak değerlendiren karenin hikâyesi şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resepsiyonun yapıldığı tören salonundan ayrılarak Mermerli Salon’a geçiyor. Erdoğan ve Kurtulmuş’a MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Daha sonra DEM heyeti ve diğer siyasi parti liderleri tek tek Mermerli Salon’a davet ediliyor. Davet edilen isimler salona girdikten sonra hep birlikte çaylar içiliyor, sohbetler ediliyor. Sonrasında millî iradenin birlik ve beraberliğini yansıtan ve tarihe geçen o kare ortaya çıkıyor.

“GÜZEL GÖRÜNTÜ, DEVAMI GELİR”

Siyasette yeni dönemin işareti olarak değerlendiren fotoğrafı uzmanlara sorduk. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis açılışında farklı siyasi liderlerle aynı karede yer almasını “Çok güzel ve fevkalade önemli bir görüntü” olarak değerlendirdi.

Avşar “Keşke CHP de orada olsaydı, Cumhurbaşkanı’mız onlarla da aynı görüntüyü verirdi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde bu kare, onun vücut bulmuş hâliydi. Bu görüntüyü sadece anayasa bağlamında düşünmemek lazım; dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlukları da dikkate alarak yorumlamak gerekir. Önümüzdeki dönemde bu görüntünün devamı gelir. Cumhurbaşkanı’mızın tarzını biliyorsunuz genel olarak her zaman elini uzatır. O el tutulduğu zaman orada devam eder” diye konuştu.

“BÜTÜNLÜK PEKİŞTİRİLİYOR”

Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz da Erdoğan’ın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile yıllar sonra yan yana görüntü vermesinin, AK Parti’nin son dönem politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Yılmaz “AK Parti bir kitle partisi ve dışarıdan gelenlere karşı açık bir siyaset izliyor. AK Parti’nin yenilenme ve bütün topluma hitap etme anlayışının kaçınılmaz sonucu da bu açıklıktır. Son dönemde farklı partilerden gelen milletvekili ve belediye başkanlarının çeşitliliği de bunu gösteriyor. Davutoğlu ve Babacan gibi geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş isimlerin bu çerçevenin dışında olması düşünülemez. Ayrıca uluslararası kriz ortamında iç cepheyi güçlendirmek önemli. Erdoğan’ın her partiyle görüşme ve konuşma yaklaşımı, Türkiye’nin iç bütünlüğünü pekiştirme stratejisinin bir parçasıdır. Bu kare de o stratejinin doğal yansımasıdır” değerlendirmesinde bulundu.