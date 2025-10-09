Milli takım kadrosuna alınmamıştı! El Bilal Toure'nin son durumu

Beşiktaş'ın genç forveti El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Mali Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmedi.

HT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki Malili golcü, ağrıları nedeniyle riske edilmeyip, milli takıma gitmedi. Tesislerde tedavi olan El Bilal Toure, 2-3 gün içinde hazır hale gelecek.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı formayla 5 karşılaşmada 392 dakika mücadele eden 24 yaşındaki santrfor, bir defa gol sevinci yaşadı.