Milli takım kadrosuna alınmamıştı! El Bilal Toure'nin son durumu
Beşiktaş'ta 1-1 sonuçlanan Galatasaray derbisinde hafif bir sakatlık yaşayan Malili futbolcu El Bilal Toure'nin son durumu netlik kazandı.
Beşiktaş'ın genç forveti El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Mali Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmedi.
HT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki Malili golcü, ağrıları nedeniyle riske edilmeyip, milli takıma gitmedi. Tesislerde tedavi olan El Bilal Toure, 2-3 gün içinde hazır hale gelecek.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlı formayla 5 karşılaşmada 392 dakika mücadele eden 24 yaşındaki santrfor, bir defa gol sevinci yaşadı.
