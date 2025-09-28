Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir ay önce Kütahya Simav'ı işaret etmişti... Şener Üşümezsoy bu kez depremin büyüklüğünü tahmin ederek uyardı

Bir ay önce Kütahya Simav'ı işaret etmişti... Şener Üşümezsoy bu kez depremin büyüklüğünü tahmin ederek uyardı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi birçok kentte hissedilen depremin ardından deprem uzmanlarından ilk açıklama geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fayın 6,5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, yer bilimci Süleyman Pampal, Batı Anadolu'nun her 10-15 yılda 6-7 büyüklüğünde sarsıntılar üreten bir bölge olduğunu vurguladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

"6,5'LİK BİR DEPREM POTANSİYELİ VAR"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon canlı yayınında, bölgedeki hareketliliğe ilişkin önceden uyarılarda bulunduğunu aktararak, "O fayda 6,5'lik bir deprem potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

"BU FAY ZONU HER 10-15 YILDA BİR 6-7 ARASINDA DEPREM ÜRETİYOR"

Yer bilimci Süleyman Pampal da katıldığı bir canlı yayında, "Batı Anadolu, yıkıcı depremleri yaşamış bir bölgemiz. Bu fay zonu her 10-15 yılda bir 6-7 arasında deprem üretiyor. Bölgede deprem sürpriz bir durum değil. Sürpriz olan beklenmedik hasarlar." ifadelerini kullandı.

Yer bilimci Süleyman Pampal
Yer bilimci Süleyman Pampal

SİMAV FAYINA 1 AY ÖNCE DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Prof. Dr. Üşümezsoy, 1 ay önce yaptığı açıklamada Simav fayına dikkati çekmişti. Üşümezsoy, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır."

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

Üşümezsoy yaptığı açıklamada, Simav Fayı'nın 6.5-6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etmişti.

"6.6 İLE 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ OLAN FAYLAR VAR"

15 Eylül'de ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve deprem uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Simav ve çevresinde birçok aktif fay hattı bulunduğunu belirterek, 6.6 ile 7.1 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeli olan faylar olduğunu söylemişti. Zamanlamanın öngörülemediğini vurgulayan Özburan, "Biz bilim insanları olarak bir depremin ne zaman olacağını söyleyemiyoruz. Yarın olacakmış gibi hazır olmalı, ama paniğe kapılmamalıyız. Güçlü ve güvenli binalarda yaşamalı, tedbirli olmalıyız." dedi.

Doç. Dr. Muzaffer Özburan
Doç. Dr. Muzaffer Özburan

KÜTAHYA'DA 5,4'LÜK DEPREM

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Simav merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem, Kütahya'nın yanı sıra, İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Uşak ve Yalova'dan da hissedildi.

2011 DEPREMİ HAFIZALARDA

Kütahya'nın Simav ilçesi, 19 Mayıs 2011 Perşembe günü saat 23.15’te, merkez üssü ilçenin yaklaşık 13 kilometre kuzeydoğusu olan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Can kaybının yaşanmadığı depremde binlerce ev ağır hasar almış, çok sayıda vatandaş evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

