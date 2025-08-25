Balıkesir Sındırgı'daki depremlerde Şener Üşümezsoy, Simav'ı işaret etti! "Devam edecek"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dün saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası aynı bölgede 14 dakika arayla 4,2 ve 4,3 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. 10 Ağustos'tan bu yana devam eden kabus hakkında deprem uzmanları peş peşe açıklama yaptı.

Deprem uzmanı, Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu büyüklükte ve sıklıktaki depremlerin olağan bir durum olmadığı uyarısında bulunarak, "Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor." dedi.

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy ise katıldığı Habertürk canlı yayınında kamuoyu ile paylaştı.

SİMAV FAYINI İŞARET ETTİ

Üşümezsoy, "Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Üşümezsoy, küçük depremlerin birkaç kilometrelik kırılmalara yol açarken, büyük depremlerin onlarca kilometrelik fay parçalarını harekete geçirdiğini, Sındırgı depreminde yaklaşık 20 km'lik bir fayın kırıldığını bunun da artçıların devam etmesine neden olduğunu bildirdi.