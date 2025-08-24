Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İzmir, Bursa ve İstanbul'dan hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İzmir, Bursa ve İstanbul'dan hissedildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Aynı bölgede AFAD'dan alınan verilere göre saat 22.00'de 4,2 ve saat 22.14'te 4,3 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.

Deprem sonrası Sındırgı'dan ilk görüntü
Deprem sonrası Sındırgı'dan ilk görüntü

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'teki kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, AFAD'ın saat 21.58'te 4,8 olarak duyurduğu depremi 5 olarak rapor etti.

