Prof. Dr. Okan Tüysüz, Sındırgı'daki depremleri değerlendirdi: Artçı değil deprem fırtınası!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası aynı bölgede 14 dakika arayla 4,2 ve 4,3 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Vatandaşları tedirgin eden art arda depremlerle ilişkin Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz değerlendirmelerde bulundu.

2 SAAT İÇİNDE 31 DEPREM OLDU"

Sındırgı'da bugün 20.00-22.15 arası olan 31 adet deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Sınırlı bir bölgede iç içe geliştiği olaylardır. Batı Anadolu'da fayların kesiştiği bölgelerde sıkça görülür, haftalarca hatta daha uzun sürer, bir süre sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar. Volkanik bölgelerde de görülürler." dedi.

"ARTÇI DEĞİL DEPREM FIRTINASI"

Yeraltında nedeni bilinmeyen bir hareketlilik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tüysüz. "Bunun nedenini yapılacak araştırmalar sonucunda öğrenebileceğiz. Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Deprem fırtınaları çok sayıda ve farklı büyüklüklerdeki depremlerin olağan koşullarda deprem artçıları düşen blok tarafında (Sındırgı için Sındırgı'nın kuzeyinde) yoğunlaşır ve bunlar faya boyunca veya yakınında olurlar. Sındırgı artçıları ise yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda yoğunlaşıyor, bu olağan bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

PROF. DR. TÜYSÜZ UYARDI

Sındırgı'da 4-5 büyüklüğündeki depremlerin süreceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Tüysüz, "Sındırgı daha uzun süre 4-5 büyüklüğüne varan depremlerle sallanacak gibi duruyor. Yöre halkına sabırlar diliyorum. Evlerdeki hasar durumunu özellikle 4 üstü depremler sonrasında yakından takip edin, hasar varsa girmeyin." dedi.