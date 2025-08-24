Prof. Dr. Osman Bektaş o bölgeye dikkat çekti! "Tümör gibi depremleri daha da büyüyecek!"

Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde yaşanan 6,1 depremin ardından günlerdir artçı sarsıntılar meydana geliyor. Cuma günüsaat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 4 dakika sonra aynı bölgede bu kez de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntılar üzerine Balıkesir ve çevre illerdeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AFAD bölgede dün en büyüğü 4.1 en küçüğü 3.5 olan 9 artçı depremin olduğunu duyurdu. Balıkesir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, son 56 yılda 6 büyük deprem üreten Uşak Fay Bloğu'na dikkat çekti.

X hesabından açıklamalarda bulunan Bektaş, şu uyarılarda bulundu: "Uşak Fay Bloku tıpkı bir tümör gibi depremlerini daha da büyüyecek! Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu Uşak Fay Bloku uydu verilerine göre bölgenin en yoğun deformasyon bölgesinde yer alır. Blok kenarı fayları karşılıklı stres transferiyle 6 ila 7 büyüklüğünde depremler üretmiştir (1969 Alaşehir, 1970 Gediz, 1971 Burdur). Uşak Fay Bloğu Batı Ege'nin saat yönü tersi hareketiyle deformasyonunu ve deprem üretimini sürdürmektedir. Zamanla bu deformasyon çevre illerin depremseliğine neden olacaktır."