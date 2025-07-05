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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken sözler! "Büyük İstanbul depremi test edildi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Prof. Dr. Osman Bektaş&#039;tan dikkat çeken sözler! &quot;Büyük İstanbul depremi test edildi&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara'da meydana gelen sarsıntıların ardından gözler yeniden beklenen büyük Marmara depremine çevrildi. Bu sarsıntıların tetikleyici olup olmayacağı tartışma konusu olurken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Marmara konusunda açıklamalar artarken, son aylarda bölgede yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.

23 Nisan'da Marmara'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen artçılar, bölgede paniğe neden oldu. Sonrasında Büyükçekmece ve Silivri açıklarındaki sarsıntılar aylarca devam ederken, son günlerde ise Gemlik'ten gelen deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor.

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler 'Bu depremler İstanbul depremini tetikler mi?' sorusunu yeniden akıllara getirirken, Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından 'beklenen büyük İstanbul depremi'ne dair yeni bir paylaşımda bulundu.

"ANA MARMARA FAYI GERİLME ALTINDA DEĞİLDİR"

"Büyük İstanbul depremi test edilmiştir" diyen Bektaş, şu ifadelere yer verdi:

"Olası 7'den büyük Gemlik depreminin 66 km kuzeyindeki paralel Ana Marmara Fayını tetikleyip kıracağı gündemde. Bu ancak büyük gerilme birikimi altında kalan ve kırılmayı bekleyen Ana Marmara Fayının uzaktan gelen deprem dalgalarının şok etkisiyle mümkündür (dinamik stres transferi).

Oysa Ana Marmara Fayı üzerindeki 2019 5,8 ve 2025 6,2 depremleri varsayılan büyük İstanbul depremini hem şok dalgaları hem de fay atımıyla (statik stres transferi) tetikleyememiştir. Sonuç: Ana Marmara Fayı M>7 gerilmesi altında değildir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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